جامعة المنصورة تكرم 73 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز النيل

فريق المحافظات

كرمت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، 73 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز النيل خلال خمسين عاما منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن، خلال الاحتفال بعيد العلم الثالث عشر.

كما تم تكريم العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وجوائز الجامعة عن عام 2021، والعلماء الأكثر تأثيرًا، والحاصلين على جائزة أفضل بحث علمي لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين بالجامعات المصرية في التغيرات المناخية، وجوائز وزارة التخطيط لمبادرة شباب من أجل التنمية، وأفضل كلية طب علي مستوى الجامعات المصرية في معدل الاستشهاد المرجعي المقدمة من مؤسسة كلاريفيت، وأفضل نشر علمي من الكادر الإداري.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والوزراء ورؤساء الجامعة والنواب السابقين، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، ولفيف من عمداء كليات الجامعة ووكلائها، وأسامة موسى، أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين.

وأكد الدكتور محمود محمد المليجي على دور العلماء والباحثين بالجامعة في إثراء البحث العلمي، والارتقاء بتصنيف الجامعة محليا وعالميا، ونوه إلى حرص الجامعة على توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي.

وعبر عن أمله فى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع، والذى يعد السبيل لتطوير المجتمعات، كما أكد على أهمية النشر الدولى لبحوث الجامعة فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى تطور البحث العلمي في السنوات الأخيرة، نتيجة اهتمام إدارة الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث من خلال المزج بين خبرة شيوخ العلماء وهمة شباب الباحثين، وطالب بتكثيف النشر الدولى فى المجالات ذات الاهتمام العالمى للارتقاء بتصنيف الجامعة، مؤكدًا على سعي الجامعة لتوفير بيئة مناسبة تستطيع مساعدة الباحثين على إنتاج المزيد من البحوث التي يتم نشرها دوليا في مجلات عالمية، ومشيدا بمعدلات النشر الدولى فى العديد من التخصصات، جعلت الجامعة فى مقدمة الجامعات فى التصنيفات الدولية.

فيما نوه الدكتور عمرو عوض، منسق عام البحوث بجامعة المنصورة، إلى وجود 185 حصلوا على جوائز الدولة، منهم 9 علماء لعام 2021، وعلماء جامعة المنصورة نشروا أكثر من 28 ألف بحث في المجلات العالمية، وتم الاستشهاد ببحوثهم قرابة 155 ألف استشهاد بنهاية عام 2021، والذى تم خلاله نشر أكثر من 3300 بحث في مجالات دولية خلال العام الماضي بنسبة 46 %، واعتماد معملين دوليا، ووجود اسم احد علماء جامعة المنصورة من أعلى العلماء تأثيرا في العالم في قائمة كلاريفيت.

كما تم منح حافز نشر للعاملين بالجهاز الإداري أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وقامت الجامعة بدعم البحث العلمي بـ41 مليون جنيه لعام 2021، منهم 16 مليون دعم معامل بحثية، و14 حوافز نشر، و7 ملايين دعم مشروعات تنافسية.

واستعرض تطور البحث العلمي في الجامعة خلال السنوات الأخيرة، ومعدل النشر الدولي في مجلات ذات تأثير عال Q1 وتطور عدد الأبحاث التي تم نشرها.

وعرضت الدكتورة منى الهلالي، مدير مكتب التصنيف بجامعة المنصورة، تطور تصنيف الجامعة بالتصنيفات العالمية ومن أهمها تصنيف شنغهاي، وتقدم ترتيب الجامعة دوليا ومحليا 200 مركز في آخر 3 سنوات الأخيرة، كما أكدت على تصدر الجامعة بين الجامعات المصرية في تصنيف us news من أفضل 500 على مستوى العالم في الترتيب 477 لعام 2022.

واستعرضت الدكتورة رانيا التابعي، منسق مشروع جامعة المنصورة لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مراحل تنفيذ خطة الجامعة للاهتمام بالنشر الدولي، وتدريب الباحثين وتأهيلهم على كيفية النشر في المجلات العالمية.

كما قدم المهندس محمد رائد، استشاري الذكاء البحثي والإقليمي لدار نشر Elsevier، حقائق عن الإنتاج العلمي لجامعة المنصورة طبقا لقواعد البيانات العالمية، وأشاد بالتقدم الملحوظ في المواضيع البحثية المتلفة وتقدم التعاون الدولي في مجال الأبحاث، حيث حققت الجامعة تعاون دولي بنسبة 63 % من اجمالي الأبحاث.