تنفيذ 49 قرار إزالة للتعديات على أراضى الإصلاح الزراعى والرى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الدولة، ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال الـ72 الماضية تم تنفيذ 49 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة التابعة للإصلاح الزراعى الموارد المائية والرى .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء فى تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على رؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه تم تنفيذ 9 قرارات يوم الخميس لإزالة التعديات على الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى بنطاق حى وسط بمساحة 15 س 19 ط عبارة عن أسوار ومباني وتشوينات مخالفة للقانون وتم تنفيذ 40 قرار يوم السبت لإزالة التعدي على أراضي الموارد المائية و الري نطاق حي شرق بمساحة قدرها 4.8 س 14 ط عبارة عن مباني وضم طريق الخدمة وتشوينات ووضع مواسير للصرف الصحي بالمخالفة للقانون.