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تنسيق جامعة الأزهر 2022.. الطب 625 درجة والصيدلة 607 درجات والهندسة 591

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:12 ص
تنسيق جامعة الأزهر 2022.. الطب 625 درجة والصيدلة 607 درجات والهندسة 591 الدكتور سلامة داود
كتب لؤى على تصوير محمد الحصرى

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أعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر ، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2022، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 93132 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 78085 طالبا.
 
وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة، وطب دمياط بنين وبنات 620، وطب أسيوط 615 درجة، وطب الأسنان درجة 615 درجة، وصيدلة 607 درجات، وهندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة، كلية شريعة وقانون بمصروفات 450 درجة.
 
وكشف داود، ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات الأصلية، مثل كليات أصول الدين واللغة العربية، معبرا أن هذا يمثل بداية للاهتمام بتلك الكليات.
 
 
 
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