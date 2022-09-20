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تنسيق جامعة الأزهر 2022.. الحد الأدنى لطلاب القسم العلمى بنين وبنات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:47 م
تنسيق جامعة الأزهر 2022.. الحد الأدنى لطلاب القسم العلمى بنين وبنات جامعة الأزهر - ارشيفية
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

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أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق.
 
وأكد داوود على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.
 
وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132)   طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالب.    
 
القسم العلمى بنين 
كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة  82 %، 
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54 % ،
اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة  62.46 %، 
معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46 %،
 معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08 %، 
كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77 %،
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46 % ، 
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23 % ، 
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 )  درجة بنسبة58.31  %،
كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة  53.08% .
 
 
القسم العلمى بنات 
 كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.
كلية العلوم تخصص عام ( 577 )  درجة  88.77 %.
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 )  درجة بنسبة  86.92 %.
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %.
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%.
 
 
 

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