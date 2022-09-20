اليوم السابع
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تكريم 43 طالبا من أوائل الشهادات الأزهرية بشمال سيناء

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:25 م
تكريم 43 طالبا من أوائل الشهادات الأزهرية بشمال سيناء تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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نظمت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم، حفل تكريم لـ43 طالبا من أوائل الشهادات الأزهرية بعموم مدن المحافظة، عقد حفل التكريم فى مقر مركز إعلام العريش بحضور الشيخ محمد  سعد يوسف خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية وقيادات التعليم الأزهرى بشمال سيناء، وعلى غيط مدير التضامن الاجتماعى، وعبد الفتاح الإمام مدير مجمع إعلام العريش.
 
وقدم الشيخ محمد سعد يوسف خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم العربية والشرعية، التهنئة للمكرمين، وأولياء أمورهم، مؤكدا دورهم فى إعداد أجيال تحمل شعلة العلم الوسطى على أرض سيناء.  
 
تضمن الاحتفال تكريم عدد من رموز وقيادات بشمال سيناء من الصحفين المتميزين، وقيادات المجتمع المدنى.
 
تكريم 44 طالب من اوائل الشهادات الازهرية بشمال سيناء (2)
 

تكريم 44 طالب من اوائل الشهادات الازهرية بشمال سيناء (3)
 

تكريم 44 طالب من اوائل الشهادات الازهرية بشمال سيناء (1)
 

شمال سيناء

الازهر الشريف

اوائل الشهادات



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