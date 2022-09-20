تقديم 59 ألف خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل بوحدة طب أسرة القبلي قمولا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن وحدة طب أسرة القبلي قمولا التابعة للهيئة نجحت فى تقديم 59 ألف خدمة طبية منذ بدء تشغيلها وحتى الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بالأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر وحدة طب أسرة القبلى قامولا إحدي وحدات طب الأسرة التي تقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وتخدم الوحدة 12810 فرد بواقع 3189 ملف عائلي من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تشمل الخدمات التي تقدمها وحدة طب أسرة القبلي قمولا، ما يلي:- (عيادات طب الأسرة - عيادة الأسنان - خدمات الصيدلية وصرف الأدوية - خدمات المعمل - تنظيم الأسرة – التطعيمات - متابعة الحمل - الفحص شامل - خدمات الاستقبال والطوارئ)، وتقدم وحدة طب أسرة القبلي قمولا خدماتها الطبية للمنتفعين يوميًا من الساعة 8 ص وحتى الساعة 8 م.

فيما كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، عن تقديم وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى، كافة سبل الإهتمام بصحة الجنين ونموه بشكل سليم يبدأ منذ أول يوم من الحمل وحتى الولادة، للاطمئنان والتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو تشوهات قد تحدث للجنين طوال فترة الحمل.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه مع التقدم العلمي والتطورات الطبية الحديثة أصبح الآن من السهل الكشف المبكر عن تشوهات الجنين، وإجراء التدخلات الطبية لحل بعض المشكلات التي قد يتعرض لها الجنين أثناء الحمل مثل: (سحب السائل الأمنيوسي حول الجنين عن طريق سحب من 20 سم مكعب إلى 40 سم مكعب من المياه حول الجنين عن طريق ادخال ابرة دقيقة من خلال جدار بطن الأم إلى داخل كيس الحمل بعد تعقيم الجلد).



تجهيزات وحدة طب أسرة القبلى قمولا



تقديم 59 ألف خدمة طبية داخل وحدة طب أسرة القبلي قمولا



جانب من الخدمات الصحية بوحدة القبلى قمولا



خدمات عيادة الأسنان بوحدة القبلى قمولا