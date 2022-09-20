اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير تؤكد تقديم بريطانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام المقبل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:02 م
تقارير تؤكد تقديم بريطانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام المقبل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رجح مجلس الوزراء البريطاني أن تتعهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال العام 2023 في كلمتها المرتقبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.


وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن تراس ستتعهد بأن المساعدة العسكرية البريطانية لأوكرانيا في عام 2023 ستطابق أو تفوق المساعدة العسكرية المقدمة هذا العام.


ومن المقرر أن يتم تحديد الطبيعة الدقيقة للدعم العسكري البريطاني في عام 2023 بناء على احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا حيث يتوقع أن تشمل معدات مثل نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الذي قدمته المملكة المتحدة وغيرها إلى أوكرانيا.


وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة تعد بالفعل ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا؛ حيث تعهدت بتقديم 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 وقامت بتدريب 27 ألفا من أفراد الجيش الأوكراني منذ عام 2015.


أوضافت أنه تم تقديم ​​مئات الصواريخ و5 أنظمة دفاع جوي و120 مركبات مدرعة وأكثر من 200 ألف قطعة من المعدات العسكرية غير الفتاكة منذ العام الماضي.


بريطانيا

مجلس الوزراء البريطاني

ليز تروس

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة