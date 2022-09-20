تقارير تؤكد تقديم بريطانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام المقبل

وكالات

رجح مجلس الوزراء البريطاني أن تتعهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال العام 2023 في كلمتها المرتقبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن تراس ستتعهد بأن المساعدة العسكرية البريطانية لأوكرانيا في عام 2023 ستطابق أو تفوق المساعدة العسكرية المقدمة هذا العام.



ومن المقرر أن يتم تحديد الطبيعة الدقيقة للدعم العسكري البريطاني في عام 2023 بناء على احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا حيث يتوقع أن تشمل معدات مثل نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الذي قدمته المملكة المتحدة وغيرها إلى أوكرانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة تعد بالفعل ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا؛ حيث تعهدت بتقديم 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 وقامت بتدريب 27 ألفا من أفراد الجيش الأوكراني منذ عام 2015.



أوضافت أنه تم تقديم ​​مئات الصواريخ و5 أنظمة دفاع جوي و120 مركبات مدرعة وأكثر من 200 ألف قطعة من المعدات العسكرية غير الفتاكة منذ العام الماضي.