تعرف على ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى جنازة الملكة إليزابيث

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الحساب الرسمى للمركز الثقافى الأرثوذكسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن نيافة الحبر الجليل أنبا أنجيلوس أسقف لندن للأقباط الأرثوذكس شارك ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وانتهت العائلة المالكة في بريطانيا من مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، حيث قالت "إن الله عز وجل يسر أن يخرج من هذه الحياة إلى رحمته الإلهية الملكة إليزابيث الثانية بنعمة الله".

ونشر حساب العائلة الملكة عبر انستجرام صورا من تشييع جثمان الملكة، صحبها بتعليق: "هكذا يسر الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة العابرة إلى رحمته الإلهية الملكة إليزابيث الثانية بنعمة الله، بحمد الله في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملكة ممالكها ومناطقها الأخرى، رئيسة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان، وسيادة أسمى وأنبل وسام الرباط".