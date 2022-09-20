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تعدى عليه ابن خالتها.. طعن شاب بعد التقدم لخطبة فتاة بقنا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:14 ص
تعدى عليه ابن خالتها.. طعن شاب بعد التقدم لخطبة فتاة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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كشفت التحريات الأولية بمركز شرطة أبوتشت، تفاصيل إصابة شاب بعد التعدي عليه من قبل آخر في قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.


كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بجروح بعد التعدي عليه من آخر بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، وتبين إصابة عبد الغني.م، 23 عامًا.

وأوضحت التحريات، أن الشاب تعرض للتعدي بعد التقدم لخطبة إحدى الفتيات، وهو ما قابله بالرفض ابنة خالة الفتاة وتعدي علي الشاب بسلاح أبيض ليمنعه من استكمال الخطوبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى.

 

 

 


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