ترامب ساخرا من مشاركة بايدن فى جنازة إليزابيث: لا يوجد احترام

كتبت : نهال أبو السعود

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جو بايدن لجلوسه في الصف الرابع عشر في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور.

كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "هذا ما حدث لأمريكا في غضون عامين فقط. لا يوجد احترام! ومع ذلك ، فهذا هو الوقت المناسب لرئيسنا للتعرف على قادة بعض دول العالم الثالث.. في العقارات ، كما هو الحال في السياسة وفي الحياة ، الموقع هو كل شيء".

على الرغم من أن ترامب لم تتم دعوته للحفل في لندن، إلا أن الحكومة البريطانية وجهت الدعوة للرئيس السابق لحضور حدث تذكاري آخر مخطط له في واشنطن والذي سيقام في الكاتدرائية الوطنية.

كان ترامب من المعجبين بالملكة إليزابيث، قال إن الاثنين كان لديهما "كيمياء تلقائية" ووصفها بـ "امرأة مذهلة" بعد وفاتها، وقال خلال مقابلة على فوكس نيوز: "الاجتماع مع الملكة كان مذهلاً ، أعتقد أنني أستطيع أن أقول إنني تعرفت عليها حقًا لأنني جلست معها عدة مرات وكان لدينا كيمياء تلقائية ، سوف تفهم هذا الشعور".

وأضاف: "هناك من يقولون إنهم لم يروا الملكة أبدًا وهي تتمتع بوقت أفضل ، ووقت أكثر حيوية".

تمت دعوة رؤساء الدول الحاليين فقط لحضور مراسم الجنازة في كنيسة القديس جورج، وما يقدر بنحو 500 من كبار الشخصيات الأجنبية كانوا حاضرين.

وكان من بين الحاضرين المملكة الأوروبية ، مثل ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا ، بالإضافة إلى ملكة الدنمارك مارجر الثانية.

بالإضافة إلى ذلك ، كان قادة منتخبون مثل الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ونيوزيلندا جاسيندا أرديرن ، والكندي جاستن ترودو حاضرين كما كان قادة الكومنولث مثل الرئيس الحالي بول كاجامي ، رئيس رواندا.