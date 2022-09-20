تجديد حبس عاطل 15 يوما لضبطه بـ30 فرش حشيش قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 30 قرش حشيش وذلك قبل تروبجهم على المتعاطين ،15 يوما على ذمة التحقيقات .

وتمكنت مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية،من ضبط عاطل وبحوزته 30 قرش حشيش وذلك قبل تروبجهم على المتعاطين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواءحازم سامي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد من تمكن وحدة مباحث المركز فى إلقاء القبض على عاطل متلبسا بـ30 قرش حشيش، وذلك عقب ورود معلومة لوحدة المباحث، ونصب الكمائن الثابتة والمتحركة لضبط المتهم قبل ترويجه لهذه الكمية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية واصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوة أمنية من ضبط ب، م، 40 عاما، عاطل،و مقيم محافظة القليوبية، بحوزته 30 طربة حشيش ومبلغ 500 جنيه بغرض الاتجار.

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من إتهامات اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار بها في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا ، وحررت وحدة مباحث قويسنا محضرا بالواقعة حمل رقم 17958 جنح المركز لسنة 2022، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.