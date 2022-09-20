اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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تقدم ببلاغ لإبعاد الشبهة عنه..

تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة مسكن سيدة بالشيخ زايد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:00 م
تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة مسكن سيدة بالشيخ زايد حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بأكتوبر حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مسكن سيدة يعمل لديها بمدينة الشيخ زايد ، بعد أن كشفت التحريات أنه تقدم ببلاغ لإبعاد الشبهة عنه.

 

فيما قررت النيابة العامة في الجيزة، في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة، أفادت فيه بتعرض مسكنها للسرقة بمدينة الشيخ زايد، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الواقعة.

 

بتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن سائق مقدمة البلاغ وراء ارتكاب السرقة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 


جرائم السرقة

امن الجيزة

النيابة العامه

6 أكتوبر



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