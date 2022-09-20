تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بالهرم 15 يوما

أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

وقررت النيابة العامة بالهرم في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للتصنيع، وأدوات ومواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.