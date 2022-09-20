بمشاركة 200 شاب وفتاة.. بدء معسكرات تحدى الشباب بكفر الشيخ بشعار "المستقبل الأخضر"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ أولي فعاليات المعسكر التدريبي الأول لتدريب الشباب بمركزي شباب مدينة دسوق وبيلا، ضمن مبادرة تحدي الشباب النسخة الثالثة تحت عنوان "المستقبل الأخضر" وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة 100 شاب وفتاة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفرالشيخ، ان هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بتوجيهات منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير إدارة التدريب المشروعات .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن معسكرات تحدي الشباب في نسخته الثالثة "المستقبل الاخضر"، يستهدف المرحلة العمرية من (16-24) سنة لتجمع العقول الشابة المشرقة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه جيلهم بهدف إلهام الشباب بأفكار مبتكرة.

وأشار وكيل وزارة الشباب، أن تلك المعسكرات تأتى تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والتى تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها الى تحسين المناخ المصري والاعتماد على الطاقة النظيفة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد أعدت خطة تدريبية لتنفيذ 4 معسكرات تدريبية، بإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، بمراكز شباب مدينة دسوق، ومدينة بيلا، ومدينة كفر الشيخ، وقاعة إعداد القادة بالمديرية، خلال الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 200 شاب وفتاة.



المشاركون في التدريبات



المعسكر التدريبي الأول لتدريب الشباب



بمشاركة 200 شاب وفتاه انطلاق معسكرات تحدى الشباب بكفرالشيخ