بعد رش المنزل بسم الفئران.. إصابة مُسنة بحالة تسمم بدار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيبت ربة منزل تبلغ من العمر 75 سنة بحالة تسمم عقب تناولها الطعام دون غسل يديها بعد قيامها برش المنزل بسم الفئران، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى ووضعها تحت الرعاية الطبية العاجلة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بإصابة مسنه بحالة تسمم وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعوة ح ع ا ع 75 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز إلى المستشفى المركزى بدار السلام مصابة "بحالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول مادة فسفورية وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال نجلها المدعو ش ك ع 49 سنة عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية قررا حدوث إصابتها عقب قيامها برش المنزل بسم الفئران وتناولها الطعام دون غسل يدها ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.