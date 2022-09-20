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بعد تقديم أوراق اعتماده لبوتين.. تعرف على نزيه النجارى سفير مصر الجديد بموسكو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:53 م
بعد تقديم أوراق اعتماده لبوتين.. تعرف على نزيه النجارى سفير مصر الجديد بموسكو السفير المصرى لدى موسكو نزيه النجارى
كتب: أحمد جمعة

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قدم السفير المصرى الجديد لدى روسيا نزيه النجارى، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذى تلقى أيضا أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد فى موسكو.

 

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز المعلومات عن السفير نزيه النجارى:

-  حاصل على ماجيستير فى العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية

- عمل ملحق بمكتب مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية ( شئون الشراكة الأور ومتوسطية)

- عمل سكرتير ثاني بسفارة جمهورية مصر العربية فيباريس.

عمل بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

-  تولى مهام قنصل جمهورية مصر العربية في لبنان.

عمل مستشار، ثم نائب رئيس البعثة، سفارة جمهورية مصر العربية في باريس.

- شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير

- شغل منصب سفير لمصر لدى بيروت

- شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير والمستشار السياسي لوزير الخارجية

- عمل لفترة متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية المصرية

- ترأس الوفد الدبلوماسي المصري خلال محادثات جنيف لحل الأزمة السورية

- يعد أحد أبرز الدبلوماسيين الذي تولوا ملف الشؤون العربية في مكتب الوزير سامح شكري

-  يملك السفير نزيه النجاري خبرات دبلوماسية متراكمة

السفير المصرى لدى موسكو نزيه النجاري خلال زيارته لمقر قناة روسيا اليوم
السفير المصرى لدى موسكو نزيه النجاري خلال زيارته لمقر قناة روسيا اليوم

 

السفير نزيه النجاري ...
السفير نزيه النجارى

 

السفير نزيه النجاري ..
السفير نزيه النجارى

 

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجارى

 

نزيه النجاري
نزيه النجارى

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سفير مصر لدى روسيا

السفير نزيه النجاري

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