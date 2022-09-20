بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة عام لحماية بلاده من التهديدات الإرهابية

وقال بايدن، وفقا لبيان عن البيت الأبيض ، إن تصرفات مرتكبي الإرهاب أو يهددون بارتكابه أو يدعمونه تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية ولاقتصاد الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنه كان قد تم إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 23 سبتمبر 2001 للتعامل مع تهديدات مثل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 في نيويورك وبنسلفانيا ووزارة الدفاع بنتاجون والتهديدات المستمرة ضد الولايات المتحدة أومواطنيها.

ونوه البيان بأنه في 9 سبتمبر عام 2019 صدر قرار بتعزيز وتوحيد العقوبات الخاصة بمكافحة هذا التهديد المستمر من جانب الإرهاب الدولي واتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية.