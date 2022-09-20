اليوم السابع
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انطلاق فعاليات القوافل الثقافية بالعريش والشيخ زويد بشمال سيناء

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:12 م
انطلاق فعاليات القوافل الثقافية بالعريش والشيخ زويد بشمال سيناء انطلاق فعاليات القوافل الثقافية بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أطلقت وزارة الثقافة فعاليات جديدة للقوافل الثقافية بشمال سيناء، استهدفت مناطق العريش والشيخ زويد، وقال محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء.
 
كما أوضح محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، فى بيان صحفى، أنه شهد قصر ثقافة العريش انطلاق فعاليات القافلة الثقافية والمقامة فى الفترة من 18 سبتمبر إلى 20 سبتمبر الحالى، بالعريش والشيخ زويد، والتى بدأت بافتتاح معرض الفنان المهندس جمال فودة بقاعة معرض الفنون التشكيلية بالقصر وضم أكثر من 25 لوحة فنية تنوعت ما بين محاكاة البيئة الصحراوية وأعمال أخرى تعبر عن سيناء ما بين الماضى والحاضر والانتماء للوطن، بالإضافة إلى بعض الأعمال التى تعبر عن طبيعة البيئة السيناوية الساحرة باستخدام ألوان المياه.
 
وأضاف محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أنه استكملت فعاليات الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة العريش، بورش  "تعليم فنون تشكيلية" للأطفال والشباب الموهوبين بطريقة أكاديمية، وتنفيذ ورش تصوير زيتى للشباب الموهوبين، وورش خرز وورش على النول، وبمكتبه الطفل تم عمل ورش فى مجالات "القراءة الحرة، الرسم للأطفال" تنفيذ عزة زغلول، وتم تنفيذ عروض فنية على خشبة المسرح للفرق الفنية وعروض فنية لفرقة الفنون الشعبية مثل الفرح السيناوى والدبكة، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة الموسيقى العربية والتى قدمت أغانى وطنية وأغانى فردية وجماعية، وعروض الفرق التلقائية والتى قدمت أغانى التراث السيناوى، بالإضافة إلى فرقة المواهب حيث قدمت عروض أطفال على موسيقى بلاى باك، إشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر.
 
وأشار محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إلى أنه يواصل قصر ثقافة الشيخ زويد إكتشاف وتنمية مواهب الرواد وتنظيم ورش فنية متنوعة فى رسم الطبيعة يستخدم فيها ألوان الخشب والفلوماستر بحضور مسئول النشاط محمد محمود وإشراف مدير القصر أشرف خيرت. وتابع أنه أقيمت الفعاليات بقيادة مدير عام الفرع أشرف المشرحانى ومحمود حنفى مدير الإدارة القانونية ومحمود عمارة وعيد إشتيوى ومدحت نجيب أحمد صابر مسئولى الصوت والضوء والمسرح.
 
انطلاق فعاليات القوافل الثقافية بالعريش والشيخ زويد بشمال سيناء
انطلاق فعاليات القوافل الثقافية بالعريش والشيخ زويد بشمال سيناء

 


شمال سيناء

وزارة الثقافة

الشيخ زويد

العريش



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