المديريات التعليمية توجه بالتأكد من صلاحية التغذية استعدادا للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ، مشددة على أنه يتم التأكد من صلاحية الأغذية التي يتم توزيعها علي الطلاب بالمدارس لضمان وصولها لمستحقيها، واستخراج البطاقة الصحية لمسؤل الوحدة المنتجة مع عدم بيع المعجنات أو أشياء تضرر من صحة الطلاب بالمدرسة.

وأكدت المديريات التعليمية، على مديري المدارس من عدم تواجد العاملين في غير أوقات العمل الرسمية بالمدرسة، يضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن المدرسة أثناء الفترة المسائية، مع تنفيذ خطة الأنشطة والمسابقات للمدرسة ويشار فيها ويشجع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المشاركة، ومتابعة تنفيذ اليوم الرياضي الكامل أو اليوم الفني والثقافي و اجتماعي على مستوى الصف او من الصف وذلك بالتبادل في كل أسبوع مع الحفاظ على الطلاب أثناء اليوم.

وشددت المديريات، على متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، مطالبا بوضع برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة ويكلف فريق اللغة العربية والإنجليزي - الرياضيات تنفيذه تحت إشرافه داخل كل حصة ويتابع قياس النواتج والأثر بكل مرحلة.

وأكدت المديريات التعليمية، أن مدير المدرسة أول من يحضر الطابور ويتابع الأنشطة التي جرى فيها ويعطى تعليمات يومية لضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بها ويتابع توزيع المتغيبين عن الحصة الأولى، ويتابع غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة، ويعطى الإذن بفتحها عند الضرورة ثم غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.

كما أكدت المديريات، علي متابعة تسجيل المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي للضرورة الملحة ويطبق القرار الخاص باحتساب الأذون أيام غياب، وتكليف الموجهين بأن داخل الفصول الدراسية ومتابعة التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص ورفع تقرير آلية مع عدم السماح الموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي ويطبق ما ورد من تعليمات بشأن التوجيه الفنى.