المجلس الأوروبى يعتمد مساعدة إضافية بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا

اعتمد المجلس الأوروبى رسميًا اليوم، قرارًا بتقديم 5 مليارات يورو فى إطار المساعدات المالية الكلية الإضافية (MFA) لأوكرانيا، باعتبار الأمر مسألة ملحة.

وجاء فى بيان صحفى، نشرته دائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى قبل قليل: أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى وافقوا فى 9 سبتمبر الجارى على دعم هذه المساعدة الإضافية البالغة 5 مليارات يورو لأوكرانيا فى اجتماع غير رسمى انعقد فى براغ، واليوم، تم اعتماد هذه المساعدة الإضافية رسميًا، بعد استكمال الخطوات الرسمية اللازمة فى غضون 11 يومًا فقط.

وأضاف البيان أن هذه المساعدة المالية تُزيد دعم الاتحاد الأوروبى المتعدد لأوكرانيا فى المجالات الإنسانية والتنموية والجمركية والدفاعية.. وسيتم تقديم هذه المساعدة المالية الكلية إلى أوكرانيا فى شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للغاية، وهى تُشكل المرحلة الثانية فى تنفيذ برنامج MFA الاستثنائى لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 9 مليارات يورو، والذى أعلنت عنه المفوضية الأوروبية فى 18 مايو 2022 وأقره المجلس الأوروبى فى 23 يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار الذى تم اعتماده اليوم يجهز ميزانية الاتحاد الأوروبى بوسائل استيعاب مخاطر الخسائر على هذه القروض الإضافية وكذلك على قرض بقيمة مليار يورو تم اعتماده فى 12 يوليو 2022 وصرفه بالكامل على شريحتين فى 1 و2 أغسطس 2022 لكييف بحسب البيان،موضحًا أن هذه المساعدة الجديدة تعد جزءًا من الجهد الدولى غير العادى من قبل المانحين الثنائيين والمؤسسات المالية الدولية لدعم أوكرانيا فى هذا الوقت الحرج الذى تعيشه.