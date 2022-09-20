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العراق: العثور على وثائق هامة تخص داعش خلال عملية بالأنبار ونينوى وصلاح الدين

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:42 ص
العراق: العثور على وثائق هامة تخص داعش خلال عملية بالأنبار ونينوى وصلاح الدين داعش
كتب: أحمد جمعة

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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن العملية الأمنية النوعية الممتدة بين محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تأتى استكمالا لجهود ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى وضرب أوكاره، لافتة إلى أنه تم العثور على وثائق فى غاية الأهمية تخص التنظيم.

وقال قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجى فى تصريح صحفى، الثلاثاء، إن الجهد الاستخبارى والأمنى مستمر فى عملية اختراق التنظيم الإرهابى وملاحقته والقضاء على عناصره،مضيفا أن هذه العملية النوعية تأتى وفق خطط استخبارية دقيقة عن تحركات الإرهابيين فى هذه المناطق.

ومن جهتهم، أكد قادة أمنيون عراقيون العثور على قاعدة بيانات متكاملة لحركة العناصر الإرهابية وأماكن تواجدهم، فضلا عن مخازن السلاح والتموين وخطوط الدعم اللوجيستى لتلك العناصر.


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