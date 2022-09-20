اليوم السابع
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الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج وبيع الإلكترونيات الاستهلاكية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:05 م
الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج وبيع الإلكترونيات الاستهلاكية مصانع صينية
كتب خالد إبراهيم

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تحتل الصين المرتبة الأولى على مستوى العالم فى إنتاج وبيع الإلكترونيات الاستهلاكية، وذلك بفضل تحسين الابتكار والقدرة على بناء العلامة التجارية، حسبما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الثلاثاء.

وقال شيوى ون لى، المسؤول بالوزارة، فى مؤتمر صحفى، أن الصين لا تزال تمثل قاعدة تصنيع عالمية مهمة لمنتجات الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ أنها تجذب كبار منتجى الأجهزة الإلكترونية فى العالم لإنشاء قواعد تصنيع ومراكز بحث وتطوير داخل البلاد، وفقا لموقع وكالة شينخوا.

وأضاف شيوى، أن الوزارة ستعمل على تسريع تنمية الصناعات الرائدة والأساسية فى القطاع، فضلا عن تعزيز تطوير الجيل الجديد من التكنولوجيا السمعية والبصرية وصناعة الواقع الافتراضى.

وتابع شيوى "سيتم بذل جهود لتعزيز تطوير المحتوى والحوسبة والتخزين، وعرض السلاسل الصناعية من بين أمور أخرى، داعيا إلى تحقيق التكامل والتطوير المبتكر للتقنيات الجديدة فى الصناعات الرئيسية لتحفيز إمكانات الاستهلاك فى صناعة المعلومات".


الصين

إنتاج الالكترونيات

بيع الإلكترونيات

استهلاك



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