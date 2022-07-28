ويستهدف هذا القانون المقترح ، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، تعزيز التصنيع المحلي الأمريكي في هذا المجال وتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد وخفض أسعار هذه المنتجات فضلا عن دعم المنافسة ضد الصين.

ولم يتضمن هذا المشروع التشريعي بعض المقترحات من بينها ما كان يدعو إلى خفض الاستثمارات الأمريكية في الصين أو مواجهة بعض الممارسات التجارية العدائية من قبل الصين ومساعدة العمال المتضررين.

وقال ويليام رينش ، الخبير الأمريكي في مجال التجارة الدولية إن التعامل مع الصين يبدو وكأنه سباق ماراثون فليس أمامك سوى أحد سبيلين فإما أن تجري أسرع وإما أن تعرقل سير منافسك والخيار الثاني لا يساعد".

