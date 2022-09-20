السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين (ح.أ.ح) و(م.ح.م) و(م.ع.ح) بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل شخص فى خصومة ثأرية بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بعد إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب وجود خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجنى عليه، حيث قاموا بالترصد له فى أحد الأماكن واطلقوا عليه الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى اصدرت حكمها المتقدم.