الزراعة والبحث العلمى يوقعان بروتوكول تعاون لزيادة الحقول الإرشادية للقمح

كتبت أسماء نصار

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية لزيادة الحقول الإرشادية للقمح خلال الموسم الجديد.

وقع البرتوكول الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة هنية الاتربي مدير برنامج التنمية الزراعية .

أوضح القصير أن الحقول الإرشادية لها دور كبير في حدوث تطوير في إنتاجية وإنتاج أصناف محصنة، والدولة تقدم الدعم اللازم للمزارعين في تطوير نظم الري وتنويع مصادر المياه ،مؤكدا أن الأموال وحدها غير قادرة على توفير احتياجات الشعوب، لكن يجب علينا تطوير أنماط الاستهلاك.

وقال وزير الزراعة إن الدولة استطاعت في تحقيق احتياطي استراتيجي قادر لتحقيق الاكتفاء، والدولة مقبلة على استصلاح 3 ملايين فدان.