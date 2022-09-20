اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:33 م
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الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:04 م
الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه ضبط- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى  أمن (الإسكندرية – مطروح) نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى (الإسكندرية – مطروح)..
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهماوأمكن ضبطهما على النحو التالى :
▪ ضبط (عاطل) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.. وبحوزته (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
▪ ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح.. وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
▪ بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
 
▪ هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,000,000) مليون جنيه.
 

 


الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر

الأمن الوطنى

الأمن العام



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