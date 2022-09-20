الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسكندرية – مطروح) نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى (الإسكندرية – مطروح)..

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهماوأمكن ضبطهما على النحو التالى :

▪ ضبط (عاطل) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.. وبحوزته (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

▪ ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح.. وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

▪ بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

▪ هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,000,000) مليون جنيه.