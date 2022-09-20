الحركة القضائية للمحاكم الإدارية بمجلس الدولة لعام 2023

كتب - أحمد عبد الهادي

أعلنت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، عن الحركة القضائية للمحاكم الإدارية بعد اعتمادها رسميًا، للعام القضائي 2023/20221، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية التي عقدت أمس الإثنين.

وقد تضمنت الحركة القضائية، تولي المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، وتولي المستشار رامي عزت رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الادارية لوزارة العدل، وتولي المستشار محمد حلمي البرعي نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الادارية للتربية والتعليم، وتولي المستشار وسام محمد كامل، رئاسة المحكمة الادارية للصحة وملحقاتها.

وإليكم النص الكامل لحركة المحاكم الإدارية: