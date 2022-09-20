"التصديرى للملابس الجاهزة": شركات أجنبية تستخدم القطن المصرى تحضر مؤتمر المناخ

كتب: أحمد قنديل

أكدت مارى لويس بشارة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، مشاركة المجلس فى مؤتمر قمة المناخ "COP 27"، موضحة أنه تم تحديد مكان لتمثيل المجلس التصديرى بالمنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المناخ المزمع انعقاده خلال العام الجارى.

وقالت لويس، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه مقرر تواجد القطاع بالكامل، ممثلا فى غرفة الملابس وجمعية القطن المصري والشركة القابضة للقطن وشركات عالمية أخرى، بالإضافة إلى شباب المصممين، لافتةً إلى أنه سيتم تدشين عرض أزياء مجمع.

وأضافت بأنه تم توجيه الدعوة لشركات عالمية تصنع منتجاتها وتغزل الملابس الخاصة بها من القطن المصري، بهدف إلقاء الضوء على وجود شركات عالمية كبرى تستخدم الأقطان المصرية.