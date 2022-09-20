التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة عامل لخزينة شركة يعمل بها فى مدينة نصر بمعاونة آخر

كتب عبد الله محمود

كشفت نيابة مدينة نصر، حول واقعة ضبط عامل وشخص آخر بتهمة سرقة خزينة تحوى مبالغ مالية داخل شركة محل عمل المتهم الأول، أنه اتفق مع المتهم الثانى على سرقة الخزنة، حيث خطط المتهم بارتكاب جريمته بمساعدة المتهم الثانى، وقام بسرقة مفتاح الخزنة نظرا لطبيعة عمله بالشركة وأخرج عليها نسخة لاستخدامها فى عملية السرقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سهل لشريكه المتهم الثاني دخول الشركة فى وقت متأخر من الليل، اعتقادا منه أنه لن يتم اكتشاف امرهما، حيث قام المتهم الثانى بالدخول إلى داخل مقر الشركة واستولى على المبالغ المالية التى بها وفرا هاربا.

البداية كانت بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقيه بلاغا من (مالك شركة لتجارة وإستيراد الأجهزة الطبية –كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه (سرقة خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية – جهاز خاص بالكاميرات) من داخل الشركة المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة، وآخر).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، باستخدام نسخة من مفتاح الشركة "تحصل عليها الأول نظرًا لطبيعة عمله".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.