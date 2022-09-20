اليوم السابع
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الأميك: انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2022

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:00 ص
الأميك: انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2022 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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أظهرت أحدث البيانات الصادرة "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات، إجمالى المبيعات لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2022 بلغت حوالى 122 ألف و318 وحدة، مسجلة إنخفاض بنسبة 11.56% أى 12% تقريبا.

يوضح البيان تراجع مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" سواء من السيارات المحلية والمستوردة فى الأشهر الـ6 الأولى من العام الجارى بنسبة 8% مسجلًا 92 ألف و621 سيارة مقارنة بتسجيل حوالى 101.04 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021 .

كما تراجع أداء قطاع الشاحنات خلال الفترة المذكورة، حيث انخفضت المبيعات الإجمالية بحسب تقرير "أميك" بنسبة 19% بواقع 20.645 وحدة مقابل 25.459 شاحنة فى 2021.

وواصل قطاع حافلات نقل الركاب مسلسل التراجع وكان الأكثر تأثرًا، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 23.3% لتتوقفت عند 9.052 وحدة مقارنة بـ11.806 حافلة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

 

 


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