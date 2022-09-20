الأسقف العام لكنائس حدائق القبة يكرم أوائل مبادرة "شبابنا بيقرأ"

كتب: محمد الأحمدى

كرم الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية أصحاب المراكز الأولى فى مبادرة "شبابنا بيقرأ" التى ينظمها القطاع بهدف تشجيع الشباب على القراءة تحت شعار "كتاب x الشهر"، وذلك للشهر السادس على التوالي حيث انتهى الشباب من الكتاب السادس، واجتازوا بعد القراءة اختبارًا إلكترونيًّا كُرِّم الحاصلون على أعلى الدرجات فيه.

وقررت اللجنة المنظمة للمبادرة تكريم المتفوقين في كل شهر وكذلك المتفوقين في الشهور الثلاثة الماضية.

وألقى الأنبا ميخائيل كلمة بعنوان "أنا غرست وأبولس سقى ولكن الله كان ينمي" تناول خلالها دور الخادم في غرس المبادئ والتعاليم الأرثوذكسية.



الأباء وسط الشباب