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استئناف أعمال التوسعة والتطوير بشارع وجيه الدكرورى فى الجيزة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:09 ص
استئناف أعمال التوسعة والتطوير بشارع وجيه الدكرورى فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، استئناف أعمال التوسعة والتطوير بشارع وجيه الدكرورى بحى العمرانية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.
 
وتشهد أعمال التطوير، رفع المخلفات الصلبة اثر قشط طبقة الطريق المتهالكة والتجريد تمهيدا للرصف، وشن حملات على المقاهي والمحال التجارية لرفع الإشغالات، تحت إشراف سمير عويضة رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية.
 
وتشهد محافظة الجيزة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، حيث شملت المشاريع، تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.
 
ويستهدف التطوير خدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، تشمل تحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، والربط بين الجيزة ومحافظات الجمهورية المصرية، وذلك في إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية.
 
أعمال التوسعة والتطوير بشارع وجيه الدكرورى
أعمال التوسعة والتطوير بشارع وجيه الدكرورى

تطوير شارع وجيه الدكرورى
تطوير شارع وجيه الدكرورى

 


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