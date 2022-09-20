ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.270 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.