اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:45 م
أكرم القصاص
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ارتفاع طفيف فى أسعار النفط وبرنت يسجل 92.42 دولار و85.93 دولار للخام الأمريكى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:00 م
ارتفاع طفيف فى أسعار النفط وبرنت يسجل 92.42 دولار و85.93 دولار للخام الأمريكى حقل نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 92.42 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.93 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار اليوم، ارتفاعا طفيفا .
 
وحذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن أوروبا قد تشهد في الشتاء وقفا لعمل 40% من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.
 
وانتقد أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، معتبرا أنها "كمن يطلق النار على قدمه" على حد تعبيره، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".
 
وأكد أوربان أن بلاده ستعارض تمديد العقوبات ضد روسيا، ملقيا باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التدخل الغربي فيه يجعله "نزاعا عالميا.
 
وأعلنت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق ضخم في مصفاة لتكرير النفط شرق البلاد، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.
 
ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي قوله: إن "صاعقة ضربت حوض معالجة المياه التابع للمصفاة الواقعة على البحر في بويرتو لا كروز بولاية أنزو تيجي، موضحا أن الحوض يحتوي على بقايا هيدروكربونية مما تسبب في اندلاع الحريق.
 
وأكد العيسمي أن الحريق كان ضخما لكنه لم يؤثر على منشآت التكرير التي تم إخلاؤها من العاملين، وكانت المصفاة نفسها شهدت السبت الماضي حريقا نجم عن تسرب للوقود، لكنه لم يسفر أيضا عن إصابات بشرية .

أسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط



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