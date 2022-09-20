اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:59 م
أكرم القصاص
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:57 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة حادث تصادم -أرشيفية
البحيرة - فريق محافظات

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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
 
وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى  بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 


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