إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

البحيرة - فريق محافظات

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.