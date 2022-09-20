اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:24 م
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمنطقة إمبابة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:57 م
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمنطقة إمبابة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق بمنطقة إمبابة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.
 
وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.
 
 
 

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