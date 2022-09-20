إصابة 4 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بالقرب من كوبري السحارة بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بالقرب من كوبري السحارة دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 4 شباب.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى عبد الرحمن على اسماعيل 21 ب، مصابًا بجروح و سحجات بالجسم واشتباه كسر بالساعد الأيمن، خالد محمد سيد 22 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وجروح و سحجات بالجسم، عبد العزيز احمد عبد العزيز 19عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق والساعد الأيمن، واشتباه مابعد الارتجاج، أحمد محمد رمضان 21 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالساعد الأيمن، مقيمين بقرية باروط دائرة مركز بني سويف.