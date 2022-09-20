"أوقاف أسوان" تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تسلمت مديرية أوقاف أسوان، الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالى طنين من اللحوم، ضمن المشروع الذى تنفذه وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحى على المحافظات لتحقيق التكافل الإجتماعى والتواصل الفئات المحتاجة من الشعب المصرى بحضور الدكتور يوسف مصطفى أحمد مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، ومسئولى وقيادات الاوقاف بالمحافظة.

وصرح الشيخ حنفى دياب مدير عام الأوقاف بأسوان، أنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم التى وصلت من الوزارة، لمسئولى التضامن الإجتماعى، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين ، حيث تخضع عملية توزيع اللحوم لرقابة مشددة من الأوقاف لضمان وصول اللحوم لمستحقيها داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.

يذكر أن محافظة أسوان، تسلمت حتى الان دفعتين من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالى 4 أطنان من اللحوم والتى تم توزيعها على الحالات المستحقة.