أفضل 5 وجبات خفيفة لصحة عظامك.. البرقوق والجبن القريش الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

واحدة من كل ثلاث نساء وواحد من كل خمسة رجال فوق سن الخمسين معرضون لكسور العظام بسبب هشاشة العظام، وهو مرض يجعل عظام الشخص ضعيفة وأكثر عرضة للكسر، على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمنع تطور هشاشة العظام، إلا أن اختياراتك الغذائية ونمط حياتك قد تلعب دورًا في مستوى الخطر لديك، تعد المشاركة في تمارين حمل الوزن ، وتجنب السجائر، وتجنب تناول الكحول كلها طرقًا قائمة على الأدلة للمساعدة في الحفاظ على عظامك في حالة جيدة، فهناك العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الداعمة لصحة العظام والتي يمكن أن تساعدك على تلبية حصتك اليومية، إذا كنت تبحث عن أفضل الوجبات الخفيفة لدعم عظامك ، فدعنا نساعدك في مهمتك، وإليك خمس وجبات خفيفة يجب أن تتناولها عندما تحتاج إلى القليل من الطعام وتريد تغذية جسمك بتغذية تعزز صحة العظام، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 .البرقوق

محبوب من قبل أي شخص يحتاج إلى القليل من المساعدة في مجال الجهاز الهضمي ، يعتبر البرقوق غذاءًا داعمًا لصحة الأمعاء ومذاقه جيدًا ويسهل الاستمتاع به، لكن البرقوق ليس مفيدًا للبطن فقط، حيث إن تناوله باستمرار مرتبط بنتائج إيجابية على صحة العظام.

أظهرت البيانات المنشورة في Journal of Medical Food آثارًا إيجابية على مؤشرات صحة العظام بعد أن تناول الرجال 10-12 حبة برقوق يوميًا لمدة عام واحد. وبالنسبة للنساء بعد سن اليأس ، أظهرت دراسة جديدة لمدة 12 شهرًا أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا أن تناول 50 جرامًا من البرقوق (5 إلى 6 برقوق) يوميًا لمدة عام يحافظ على كثافة المعادن في عظم الورك ويقلل من مخاطر كسر الفخذ.

2 . الجبن والفواكه

يعتبر الجبن القريش مصدرًا مناسبًا للبروتين ، وهو عنصر أساسي مهم لدعم صحة العظام، ومثل منتجات الألبان الأخرى ، فهو مصدر للكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والفوسفور أيضًا، قد يوفر اختيار الجبن المصنوع من البروبيوتيك ، المزيد من الدعم لصحة العظام ، حيث تشير بعض البيانات إلى أن البروبيوتيك قد يساعد في الحفاظ على صحة العظام أيضًا.

3 . عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال 100٪ من أشهر مصادر فيتامين سي، وفي حين أنه من الصحيح أن هذه المغذيات مهمة لصحة المناعة ، فهي أيضًا أساسية لدعم إنتاج الكولاجين ، وهو أمر ضروري لتكوين العظام والغضاريف.

يلعب البوتاسيوم الموجود فى OJ دورًا في التوازن الحمضي القاعدي ، والذي يؤثر على كثافة المعادن في العظام ، وقد تشارك مركبات الفلافونويد الموجودة بشكل طبيعي في هذا العصير في العمليات التي تؤثر على بنية العظام وتكوينها، إن اختيار OJ المدعم الذي يحتوي على الكالسيوم المضاف وفيتامين D سوف يغذي الجسم بالمزيد من العناصر الغذائية الداعمة لصحة العظام.

4. توست السردين والأفوكادو

يعد هرس الأفوكادو فوق قطعة من الخبز المحمص وتغطيته بالسردين بمثابة الوجبة الخفيفة التى تدعم صحة العظام والتي ستشعرك بالرضا، يحتوي كل من السردين والأفوكادو على دهون صحية، والتى قد تساعد فى دعم صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك، كلاهما يحتويان على المغنيسيوم والفوسفور وفيتامين أ - المزيد من العناصر الغذائية الرئيسية.

5. فول الصويا

تحتوي الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا على مواد كيميائية تسمى الايسوفلافون ، والتي لها بنية ووظيفة مماثلة للإستروجين وقد ثبت أنها تدعم تكوين العظام بينما تمنع تكسير العظام، بالإضافة إلى أنها مليئة بالعناصر الغذائية الداعمة لصحة العظام مثل البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم.