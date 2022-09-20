أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات اليوم ارتفاع بحوالي 4 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1120 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1665 دولار حالياً ، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده واستمرار الهبوط في السعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 960 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1280 جنيها

عيار 21 يسجل 1120 جنيها

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب

وقالت الشعبة في بيان ، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد ، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.