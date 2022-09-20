أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا ونشاط رياح وفرص أمطار والقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

لجنة العفو الرئاسى تعلن أسماء 28 مفرجا عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا

أكدت لجنة العفو الرئاسى أنها قد نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجار الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت اللجنة أنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، كما وجهت التحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.

والأسماء هى:

هيثم عبد القادر، محمد فؤاد، حسن عبد الوهاب، محمد السيد محمدى، أحمد سعيد دسوقى، حمدى محمود احمد، طارق إبراهيم حلمى، حسام محمد، سليمان عبد الرحمن، أحمد لطفى، طه عبد التواب، جمال محمد محمد، علاء السيد، عمرو عبد الحليم، محمد فؤاد، أحمد محمد، صلاح الامام، مجدى عطية، ياسر فاروق، محمد على مندور، عبد العزيز محمد أنور، عاطف حسن محمود، نور الدين معتز، أمانى فاروق، سيدة عبد الله، شيرين شوقي، حنان محمد، رحاب محمد هاشم العرابى.

التعليم تنفى تخصيص حصص للثقافة الجنسية فى المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج الدراسية متضمنة مفاهيم لتوعية الطلاب بمخاطر الزيادة السكانية، ضمن القضايا الأسرية والاجتماعية التى يجب أن يتم تثقيف الطلاب حولها، مشددة على أنه لا يوجد نية لتخصيص حصص للثقافة الجنسية بالمدارس.

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بشأن تفعيل الكتاب الدورى رقم 31 بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى المدارس والمنشأت التعليمية، للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقي والجنس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة حدوث أكثر من واقعة أخلاقية، مشددا على تفعيل العمل بالكتاب الدورى والالتزام بتنفيذ بما ورد به من بنود، والإبلاغ الفورى عن أى واقعة أخلاقية، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بهذا الشأن.

عودة حركة قطارات "القاهرة - الإسكندرية" بعد رفع آثار حادث قطار دمنهور

عادت منذ قليل، حركة القطارات مرة أخرى إلى طبيعتها بخط سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بعد توقفها لأكثر من 5 ساعات، بسبب حادث خروج عربتين من أحد القطارات عن مسارهما بمحطة دمنهور بالبحيرة .

وتمكن فريق هيئة السكك الحديد من رفع عربات قطار "مطروح- القاهرة" الذى خرج عن مساره بمحطة دمنهور دون حدوث أى إصابات فى الأرواح.

واستعانت هيئة السكك الحديد بأوناش عملاقه لإزالة أثار الحادث، وتم إصلاح قضبان السكك الحديدية لإعادة حركة القطارات مرة أخرى .

وكانت محطة قطارات مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت إزالة أثار خروج جرار قطار ركاب واحدى العربات بخط "القاهرة- الإسكندرية" عن مسارها أثناء دخول القطار محطة السكة الحديد صباح اليوم.

الصحة: إصدار 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس بـ1.4 مليار جنيه

أكدت وزارة وزارة الصحة والسكان إصدار 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و415 مليون جنيه.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 204 مرضى بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.

وأشار، إلى توقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و22 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 429 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي الخدمة يوم 14 يناير الماضي.

المالية: بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية يناير 2023

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2023 ، بدلاً من الأول من أكتوبر 2022.

وتابع معيط: القرار جاء استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها، بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزايد حدة الموجة التضخمية؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. 96.15% لطب القاهرة.. ولغات وترجمة 59.21%

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم داود التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق، مؤكدا على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالب.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%، كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %، كليات طب بنين وبنات اسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

التعليم تقرر تعديل نظام الدراسة لأبناء المصريين بالخارج لتصبح فصلين دراسيين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل نظام الدراسة على نظام أبناء المصريين فى الخارج ليصبح فصلين دراسيين بدلًا من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم مناقشة تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسى 2022/ 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثانى الثانوى العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم، وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط)، ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة، وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين فى الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا فى الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثانى الثانوي.

أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات اليوم ارتفاع بحوالي 4 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1120 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1665 دولار حالياً ، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده واستمرار الهبوط في السعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 960 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1280 جنيها

عيار 21 يسجل 1120 جنيها

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيًا بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثا، 13 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال الأسيرين المحررين أيمن خالد الخضور، وعلى محمد الخضور، من بلدة بدّو، إضافة إلى اثنين آخرين من بلدة "القبيبة" وقرية "بيت دقو" فى شمال غرب القدس، كما اعتقل من بلدة الطور القدس المحتلة ستة شبان.

وأضافت أنه فى رام الله بوسط الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال شابين من بلدة بيت ريما وآخر عند حاجز "عطارة" العسكرى، كما تم اعتقال شاب من قرية "الشواورة" شرق بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وعلى صعيد متصل، واصل المستوطنون اقتحاماتهم شبه اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الاحتلال الإسرائيلى، فى وقت تتزايد فيه الدعوات من قبل ما تسمى منظمات الهيكل من أجل "اقتحام" واسع تستخدم فيه الأبواق فى عيد رأس السنة العبرية الذى يحل يوم فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

الصحة: فحص 4 ملايين شخص ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لــ 4 ملايين طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

ولفت إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 7 آلاف 585 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.