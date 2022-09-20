"أحمد" طالب بدرجة فنان بزغت موهبته وشارك بالعديد من المعارض والمسابقات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

بزغت موهبته منذ أن كان طفلا يعيش على ضفاف بحيرة البرلس، وتأثر بالصيادين وحياتهم والطبيعة الخلابة ما بين بحيرة البرلس والمراكب بأنواعها، والجزر التي تتميز بها بحيرة البرلس، ليشكل ذلك عقلية الطفل، ليحقق أحلامه ليكون فنانا متميزاً في النحت والرسم، فالتحق بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية، ليحقق أحلام الطفولة، وينمي موهبته بالدراسة.

قال أحمد محمد عبد الغني العربي، طالب في الفرقة الثالثة تربية نوعية كفر الشيخ قسم فنيه، 21 سنه، يعيش في مركز البرلس مدينة بلطيم، ويمتلك موهبة الرسم النحت، أنه اكتشف موهبته وكان بالصف الرابع الابتدائي، فبدأ في تقليد رسم الصور، وبعدها بدأ في مرحلة رسم الصور دون تقليد، وخصوصا الشخصيات الكرتونية، باستخدام العديد من الألوان، ووجد تشجيعا من أسرته.

وأضاف العربي، لـ"اليوم السابع"، أنه وجد في الرسم الخروج من عالم سلبي، لراحة نفسية بداخله، فوجد فيه متنفساً، ومن المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة الإعدادية والثانوية، زادت موهبته ثقلاً، وقرر الالتحاق بكلية الفنون الجميلة أو كلية التربية النوعية لتنمية موهبته ليست في الرسم فقط ولكن في النحت، لرغبته أن يكون من المشاهير في هذا المجال.

وأكد العربي، عندما التحق بكلية التربية النوعية، بدأ ينمي موهبته بالدراسة، فنالت لوحاته وأعماله أساتذته، مستخدماً خامات متعددة الرصاص والفحم والالوان الخشبية ،والألوان المائية والزينة ، وبعض انواع الخامات الطبيعة في التشكيلي وتكون الأشكال في النحت كالطين الأسواني وبعد أنواع الأوراق في تجميع الاشكل، فتعددت لوحاته التي تشارك بها في العديد من المعارض والمسابقات، ومن أشهر لوحاته" العمر الأخير"، أنه تعددت لوحاته ما بين التعبير عن الشخصيات المتعددة، والمناظر الطبيعية، والنحت.

وقال العربي، إن لوحة العمر الاخير "last life" ، اهتم بتفاصيل دقيقه، وهو يعبر عن شكل العجوز، والتي تتغير ملامحها ولكن ستظل الأجمال، ومعظم لوحاته تعبر عن الشخصية المصرية والأقرب الفلاح المصري، وملامحه الريفية البسيطة الدالة على الجهد الذي يبذله، مستخدماً ألوان الماية "اكوريل"، برغم صعوبة استخدامها ولكنها تظهر الصورة الأقرب للواقعية، وهذه اللوحة شارك بها في معرض طيف بالإسكندرية، مشيراً إلى أنه يمتلك العديد من الخبرات في التشكيل من الطين والجلد والأشغال اليدوية "معادن. أخشاب"، وفن تجميع الورق.

وأضاف العربي، أن حلمه الوصول بلوحاته للعالمية، ويكون له مرسماً خاص به، مشيراً إلى أنه شارك في العديد من المعارض الدولية، منها ملامح 2020 بكلية التربية النوعية بحضور رئيس الجامعة كفر الشيخ ،واشغال خشب بكلية التربية النوعية ، واشغال جلد بكلية التربية النوعية 2020، ومعرض نغمات مرئية بقصر ثقافة دسوق2022، ومعرض طيف بالإسكندرية 2022، وشارك ممثلا لمحافظة كفر الشيخ في المُلتقي العربي الاول شرم الشيخ 2018 دور مدرب بحضور رئيس الجمهورية.

وأكد العربي، أنه تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي2018، ومن رئيس الوزراء 2018، ونال عدد من الجوائز، مشيراً إلى أنه ينصح كل الموهوبين وتنمية موهبتهم، ويطورون من أنفسهم.



احدى ابداعات العربي



احدى الابداعات



احدى رسومات العربي



احدى لوحات من رسم العربي



الحصول على جائزة عالمية



العربي يجلس على احدى أعماله



الفنان أحمد العربي وأشهر لوحاته



تزيين الجدران



جانب من اعمال العربي



جانب من أعمال نحت العربي



رسم صورة لسمكة



رسمة تعبيرية للفنان العربي



رسمه لاحمد سلامه



صورة معبرة لفتاة_1



صورة معبرة للعربي



عدد من اللوحات التي ابدعها العربي



لوحات متعددة للعربي



لوحة العمر الاخير وملامح الكبر



لوحة العمر الاخير_1



لوحة بعنوان عيوان وطن



لوحة معبرة



مشاركة العربي في العديد من المعارض