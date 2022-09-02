6 مكاتب تأهيل بمحافظة الإسماعيلية لاستخراج بطاقة الخدمات لذوى الهمم

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر محافظة الإسماعيلية بيانا جاء فيه: "أن وزارة التضامن الاجتماعى أكدت فى بيان لها على إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبى المميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار حِرص وزارة التضامن الاجتماعى على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

و فى هذا السياق أوضحت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، مكاتب التأهيل على مستوى المحافظة والتى تستقبل الحالات لإتمام إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يوجد 6 مكاتب تأهيل على مستوى المحافظة وهم:

•مكتب تأهيل الإسماعيلية بحى ثان.

•‏مكتب تأهيل القنطرة غرب.

•‏مكتب تأهيل القنطرة شرق.

•‏مكتب تأهيل التل الكبير.

•‏يستقبل حاليًا عملاء مكتب القصاصين.

•‏مكتب تأهيل فايد.

وأكدت "الحفناوي" على تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتذليل العقبات أمام مترددى مكاتب التأهيل؛ لإنجاز مطالبهم بسهولةٍ ويسر.