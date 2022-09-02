اليوم السابع
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إصابة 11شخصا فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - السويس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:55 ص
إصابة 11شخصا فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - السويس اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم ميكروباص كانوا يستقلونه بالحاجز الخرساني طريق السويس بالإسماعيلية الصحراوي أسفل كوبري أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.
 
تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تصادم مينى باص بالحاجز الخرساني طريق السويس بالإسماعيلية الصحراوي أسفل كوبري أبوسلطان ووجود مصابين.
 
على الفور، انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 7سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية .
واسفرالحادث عن إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور.
 
تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى فايد التخصصى ونقل 3اخرين إلى المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.
 
 
 

 


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