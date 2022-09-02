18 سببا وراء تسجيل مستشفى شرم الشيخ الدولى بشبكة المستشفيات الخضراء العالمية

كتبت منال العيسوى

أعلن محافظ جنوب سيناء تسجيل مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول عضو بشبكة المستشفيات الخضراء العالمية، وحصولها على اعتماد الجودة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدا لعرض تجربة مستشفى شرم الشيخ الدولي في مؤتمر المناخ، وإضافة إلى تنظيم جلسات نقاشية بالمؤتمر حولها، ضمن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لأتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الcop27 الذى سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

خلال هذا التقرير نرصد الأسباب التي وراء اعلان مستشفى شرم الشيخ انها مستشفى خضراء حيث أن هناك بعض الاجراءات التي تمت بالمستشفى تمهيدا للتحول الاخضر نحو منشآت صديقة للبيئة، وما ترتب عليها من نقلة مهمة فى مجال تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة

1- المشروع يسعى لإيجاد حلول ذكية تركز على تقليل استهلاك الموارد، و تقليل عمليات سحب المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة حلول توفير المياه.

2-تم استبدال المحرقة بوحدة فرم وتعقيم حفاظا على البيئة من الانبعاثات الضارة الصادرة عن المحرقة2-

3- تم تركيب وحدة قياس جودة الهواء، بمبنى النفايات لقياس الانبعاثات العالقة والمستنشقة، ويعد الاول من نوعه فى مستشفيات الرعاية الصحية بمصر، من اجل ضمان سلامة بيئة العمل.

4- تم تركيب جهاز سحب عينات الهواء لقياس الاتربة العالقة والمستشفى بالتعاون مع إدارة الرصد البيئي

5- تم التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين المبتكرين والمبدعين فى الأعمال التى تساعد البيئة من قطاع الرعاية الصحية،

6- جهاز تنقية الهواء بإنتاج وابتكار مصرى 100%، مما يعظم دور الشباب خاصة من المبتكرين والمبدعين

7-المشروع ضمن مشروعات هيئة الرعاية الصحية، لتعزيز الأهداف الاستراتيجية للدولة فى عمليات الإصحاح البيئي.

8- يتم داخل المشروع تدوير المخلفات الطبية وغير الطبية

9- المشروع يتم ضمن أهداف التنمية الشاملة المستدامة لمصر 2030

10-المشروع يدعم خطط التعافى الأخضر لقمة المناخ وفقًا لتوصيات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.

11-المستشفيات الخضراء هو مصطلح يطلق على المستشفيات الصديقة البيئة، حيث تتم مراعاة أن تكون أقل ضررا على البيئة وأقل استهلاكا للموارد البيئية. 12- المستشفيات الخضراء مفهوم ظهر حديثا بعد دراسات أكدت أن المستشفيات من المباني التى تؤثر بقوة على البيئة المحيطة. 13-المستشفيات الخضراء هى المبانى التى تكون أقل فى استهلاك الطاقة (الإضاءة وتشغيل الأجهزة والتكييف وتسخين المياه). 14- المستشفيات الخضراء من المباني الأقل فى النفايات الطبية أو غير الطبية و كذلك يقل عنها حجم انبعاثات الكربون بشكل كبير. ‏ 15- الدراسات أثبتت أن مستشفى واحد فى المتوسط تستهلك 5000 لتر من المياه يومياً. 16- المستشفيات الخضراء هى المستشفيات التى لابد من دمج التصاميم والمفاهيم الخضراء في عملية البناء والتجهيز لمبنى المستشفى لتقليل التأثير على البيئة. 17- المستشفيات الخضراء هى التى تراعى خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة الطاقة. 18- إصدار كود لإنشاء المستشفيات المصرية متضمن كافة هذه التطبيقات وفى الجزء الرابع من كود المستشفيات المصرية تم إلزام كافة المستشفيات المصممة حديثا بتطبيق تلك المفاهيم منذ عام 2019 ومراعاة ذلك عند إصدار تراخيص البناء.

جدير بالذكر أن المستشفيات الخضراء هى ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف التنموية المستدامة، و أن دور المستشفيات الآمنة والصديقة للبيئة ليست فقط للمرضى الذين يعالجون بالمستشفيات، وإنما يعود نفعها على الجميع، حيث ستصبح المستشفى الخضراء الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا..