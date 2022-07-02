أقل ضررا للبيئة.. المستشفيات الخضراء بمصر تستهدف تقليص التلوث وانبعاثات الكربون

كتبت منال العيسوى

خلال الآونة الأخيرة بدأ يتردد كثيرا مصطلح المستشفيات الخضراء ، كجزء من منظومة متكاملة تسعى إلى تطبيقها الدولة المصرية نحو الطريق للتحول إلى الأخضر.

خلال هذا التقرير نرصد 9 معلومات عن هذا المصطلح ماذا يعنى ومواصفاتها:

1-المستشفيات الخضراء هو مصطلح يطلق على المستشفيات الصديقة البيئة، حيث تتم مراعاة أن تكون أقل ضررا على البيئة وأقل استهلاكا للموارد البيئية.

2- المستشفيات الخضراء مفهوم ظهر حديثا بعد دراسات أكدت أن المستشفيات من المباني التى تؤثر بقوة على البيئة المحيطة.

3-المستشفيات الخضراء هى المبانى التى تكون أقل فى استهلاك الطاقة (الإضاءة وتشغيل الأجهزة والتكييف وتسخين المياه).

4- المستشفيات الخضراء من المباني الأقل فى النفايات الطبية أو غير الطبية و كذلك يقل عنها حجم انبعاثات الكربون بشكل كبير.

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5- الدراسات أثبتت أن مستشفى واحد فى المتوسط تستهلك 5000 لتر من المياه يومياً.

6- المستشفيات الخضراء هى المستشفيات التى لابد من دمج التصاميم والمفاهيم الخضراء في عملية البناء والتجهيز لمبنى المستشفى لتقليل التأثير على البيئة.

7- المستشفيات الخضراء هى التى تراعى خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة الطاقة.

8- إصدار كود لإنشاء المستشفيات المصرية متضمن كافة هذه التطبيقات وفى الجزء الرابع من كود المستشفيات المصرية تم إلزام كافة المستشفيات المصممة حديثا بتطبيق تلك المفاهيم منذ عام 2019 ومراعاة ذلك عند إصدار تراخيص البناء.