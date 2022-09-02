156 مليون دولار استثمارات..5معلومات عن إنتاج البترول من حقول بدر الدين

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج من زيادة معدلات الإنتاج من الثروات البترولية وفيما يلى أهم نتائج الاعمال لشركة بدر الدين للبترول عن العام المالى 2021/2022 وكانت كالتالى..

1- تحقيق معدل إنتاج بلغ حوالى 87 ألف برميل مكافئ يومياً .

2- قامت بحفر 7 آبار استكشافية أدت لزيادة الإنتاج والاحتياطى البترولى.

3- ضخت استثمارات فى مجال الاستكشاف والتنمية بلغت حوالى 156 مليون دولار.

4-انتهت بدرالدين خلال العام المالى الماضى من تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بهدف تعزيز إدارة المياه وترشيد الإنفاق وخفض الانبعاثات وهى محطتى معالجة المياه وإعادة الضخ فى الآبار بمنطقتى سترا ونياج، واستبدال مضختى الشحن والتحضير بمنطقة بدر 3، كما تمكنت من تحقيق وفر فى استهلاك الوقود بلغ حوالى 5ر27%.

5- تمكنت الشركة من تحقيق حوالى 5ر13 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام المالى الماضى بالتزامها بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة والصحة المهنية والتى تشهد عناية خاصة من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.