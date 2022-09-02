يستقبل قرابة 18 ألف سائح.. تعرف على الحركة الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى

البحر الأحمر- عماد عرفة

حصل اليوم السابع علي تفاصيل حركة الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من غدا السبت، وحتي الجمعة المقبلة، حيث من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع 115 رحلة طيران تقل قرابة 18 ألف راكب على مدار الأسبوع .

وأكدت جداول رحلات الطيران أن رحلات الطيران التي تصل الي مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية بين تلك الرحلات 110 رحلات دولية ورحلة داخلية.

وتبين أن السياحة التشيكية في المقدمة الرحلات الوافدة تليها الرحلات الايطالية ثم البولندي والالماني، وأوضحت الجداول أن المطار من المقرر أن يستقبل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا و21 رحلة ايطالي، و17 من المانيا، و36 رحلة تشيكية، و19 رحلة من بولندا و3 سويسرا، و5 داخلية ورحلة من لكسمبورج.