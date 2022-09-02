ورش رسم للأطفال ومعارض للشباب بمتحف كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، بالتعاون مع المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، وقصر ثقافة المعداوي، عددا من الورش للأطفال والشباب للرسم، بمصاحبة أولياء أمورهم، بالإضافة لمحاضرة عن أهمية العمل الإنساني وتضافر الجهود لمواجهة الأزمات الإنسانية.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إنه تعددت الفعاليات التي ينظمها المتحف بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، ومنها المركز الثقافي بالمحافظة وقصور الثقافة المنتشرة بالمدن والمراكز، للاحتفال بالعديد من المناسبات العالمية والقومية والدينية، وتنظيم ورش رسم للأطفال، وتنظيم معارض للشباب وطلاب الجامعات، إضافة لعرض مجموعة من التحف الاثرية لاختيار قطعة الشهر.

وأضاف فريد أن المتحف يستقبل المترددين عليه يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، لمشاهدة التحف الأثرية ويقوم المسؤولون عن المتحف باصطحاب الوفود والزائرين لشرح ما تعمله كل قطعة أثرية من قيمة تراثية.



جانب من ورشة العمل



ورش عمل للاطفال بالتعاون بين متحف كفر الشيخ وقصر الثقافة