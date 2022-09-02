ننشر أسماء ضحايا تصادم ميكروباص بقطار الصالحية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت مستشفى فاقوس العام، بمحافظة الشرقية، مصابى حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية، الذى وقع صباح اليوم وهم " ليلى محمد أحمد " 50 سنة"، وعبير السيد أحمد 35 سنة وشقيقيها أيمن 46 سنة، وشيرين 45 سنة، والحفيدة ليلى عبدالمنعم السيد 6 سنوات، والمصابة إيمان علاء عبدالسلام 20 سنة، وأشقاءها " أحمد 12 سنة، نورا 10 سنوات، آية 20 سنة، وجميعهم من مركز فاقوس.

كما تحفظ مشرحة مستشفى على جثث المتوفين تحت تصرف النيابة وهم عبدالمنعم السيد 38 سنة، روان علاء عبدالسلام 18 سنة، محمود حسن شعبان 20 سنة.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة الحالة الصحية لمصابى حادث إصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفى فاقوس المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفى، مشددا على عدم مغادرتهم المستشفى الا بعد تماثلهم للشفاء.